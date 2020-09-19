Поездки за границу: что нужно знать гражданам Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало обновлённую информацию для граждан Молдовы о поездках за границу.



Так, соседние страны, Румыния и Украина, а также Италия, Германия, Франция, Россия и Венгрия сохраняют запрет на въезд иностранных граждан, введенный ранее. Кроме того, власти Греции продлили ещё на две недели ограничение для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе РМ. Въезд на территорию Испании для граждан третьих стран, включая Молдову, запрещён до 30 сентября.

Открытой для молдаван остаётся Турция. Власти этой страны напоминают иностранцам, что они обязаны носить маску в самолёте и аэропорту, а при въезде все лица будут находиться под медицинским наблюдением. Власти Албании также разрешили иностранным гражданам, в том числе молдаванам, въезжать на территорию их страны, но только самолётом.

С правилами въезда в другие страны можно ознакомиться в представленном ниже документе.

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