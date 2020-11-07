Поездки за границу: что нужно знать гражданам Молдовы (ДОКУМЕНТ)

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ выпустило документ, содержащий обновлённую информацию о правилах въезда граждан Молдовы на территорию других государств в контексте пандемии COVID-19.

Так, 15 октября власти Румынии продлили режим ЧП ещё на 30 дней. В связи с этим въезд на территорию соседней страны для граждан Молдовы по-прежнему запрещён. Исключение составляют члены семей румынских граждан или других стран ЕС, те, у кого есть долгосрочная виза или вид на жительство, и другие категории лиц.

Согласно последнему решению властей Украины, Молдова была исключена из списка стран “красной зоны”. Таким образом, граждане нашей страны освобождены от 14-дневного режима самоизоляции по прибытии в Украину. Однако для въезда в соседнюю страну, в том числе для транзита, необходимо предъявить медицинскую страховку.

Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно ниже:

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