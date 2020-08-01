Поездки за границу: что нужно знать гражданам Молдовы (DOC)

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало вчера, 31 июля, обновлённую информацию для граждан Молдовы о поездках за границу. Так, некоторые страны, среди которых Кипр, Финляндия, Литва, Мальта, запретили въезжать молдаванам на свои территории без исключений.

Въезд на территорию Румынии для граждан Молдовы запрещён. Исключение составляют члены семей румынских граждан или других стран ЕС, те, у кого есть долгосрочная виза или вид на жительство, и другие категории лиц. С 21 июля граждане без симптомов COVID-19, которым разрешено въезжать в Румынию, освобождены от режима самоизоляции. Кроме того, согласно последнему постановлению румынских властей, граждане государств, входящих в список стран с высоким эпидемиологическим риском, в том числе РМ, и которые за 14 дней до въезда в Румынию находились в другой стране или зоне, где это ограничение было снято, освобождены от режима самоизоляции.

Гражданам Молдовы, проезжающим транзитом через Румынию в Болгарию важно знать, что на контрольно-пропускном пункте им нужно будет предъявить документы, касающиеся цели пребывания в Болгарии (бронирование гостиниц), медицинскую страховку, результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда в Болгарию, а также проездные документы. В этом случае проезжать рекомендуется без остановок через транзитный коридор, с которым можно ознакомиться здесь.

Согласно последнему решению властей Украины, граждане, въезжающие на их территорию из стран “красной зоны”, в том числе из Молдовы, освобождены от 14-дневного режима самоизоляции и мониторинга через мобильное приложение. Для этого необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда. Чтобы проехать транзитом через Украину, гражданам Молдовы нужно предоставить документы, доказывающие, что транзит будет осуществлён не более, чем в течение двух дней (например, билет на автобус), а также медицинскую страховку.

С правилами въезда в другие страны можно ознакомиться в представленном ниже документе.

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