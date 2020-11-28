Поездки за границу: что нужно знать гражданам Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало обновлённую информацию для граждан Молдовы о поездках за границу. Так, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство стран ввели ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе Молдовы.

Въезд на территорию Румынии для граждан Молдовы запрещён. Исключение составляют члены семей румынских граждан или других стран ЕС, те, у кого есть долгосрочная виза или вид на жительство, и другие категории лиц. А в Украине до 31 декабря действует адаптивный карантин.

Согласно документу, гражданам Молдовы по-прежнему разрешён въезд на территорию Турции, но при условии обязательного прохождения медицинского осмотра.

С правилами въезда в другие страны можно ознакомиться в представленном ниже документе.

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