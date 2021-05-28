Поездки в Болгарию: что нужно знать гражданам Молдовы

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Граждане Молдовы, в том числе обладатели гражданства Румынии, обязаны при въезде в Болгарию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или документ о прохождении вакцинации одобренным властями Болгарии препаратом.

Как сообщает посольство Молдовы в Болгарии, тест на коронавирус не нужно сдавать детям в возрасте до 5 лет. Кроме того, от ПЦР-тестов освобождены граждане, которые намереваются пересечь Болгарию транзитом, но в этом случае на границе нужно будет предъявить подтверждающий транзит документ, передаёт publika.md.

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