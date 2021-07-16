Поездка с приключениями: таксисту пришлось успокаивать нетрезвых пассажиров

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В Тирасполе таксист подвозил нетрезвых мужчину и женщину. По пути пассажиры стали громко ссориться и периодически драться.

Водитель, желая погасить конфликт, предложил кому-то пересесть вперёд. Мужчина остался на заднем сиденье. Прибыв к месту назначения, он сказал, что зайдёт в квартиру за деньгами, но не вернулся. Осознав, что молодой человек её бросил, клиентка начала ругаться и в порыве гнева ударила ногой по лобовому стеклу Dacia.

Водитель отвёз буйную горожанку в милицию, пишет mvdpmr.org. Обстоятельства инцидента выясняются.

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