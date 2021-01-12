Поездка на такси закончилась скандалом

Поездка на такси закончилась скандалом

В Бендерах семья возвращалась домой на такси. Во время поездки 35-летняя пассажирка попросила сделать музыку громче, чем вызвала недовольство водителя.

Таксист довёз клиентов до места назначения. Когда они вышли из салона, водитель стал сдавать назад. Не убедился в безопасности манёвра и задел пассажирку, которая стояла позади машины. Женщина упала и повредила колени, пишет mvdpmr.org.

Вместо того чтобы оказать помощь, водитель стал нецензурно браниться, а потом и вовсе пустил в ход кулаки. На шум вышли соседи и вызвали милицию.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали ушибы мягких тканей нижней челюсти.

По факту хулиганства инспекторы проводят разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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