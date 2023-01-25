Поезд “Унгены-Яссы” будет курсировать ежедневно

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ГП “Железные дороги Молдовы” объявило о возобновлении ежедневного железнодорожного сообщения по маршруту “Унгены-Яссы”.

Поезда будут отправляться два раза в день по следующему расписанию:

Из Унген до станции в Яссах (Центр):

07.10 – Отправление с ж/д вокзала Унген, прибытие в Яссы в 08.41.

16.14 – Отправление с ж/д вокзала Унген, прибытие в Яссы в 17.47.

От железнодорожного вокзала в Яссах до Унген:

13.07 – Отправление с ж/д вокзала в Яссах, прибытие в Унгены в 14.42.

19:07 – Отправление с ж/д вокзала в Яссах, прибытие в Унгены в 20:32.

Стоимость билетов – 47,5 леев. Их можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала.

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