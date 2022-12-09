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С 11 декабря 2022 года поезд Кишинев-Бухарест будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в ГП “Железная дорога Молдовы”.

Он будет ходить по следующему расписанию: 17.20 отбытие из Кишинева, прибытие в Бухарест в 6.17; 19.20 отбытие из Бухареста, прибытие в Кишинев в 8.15. Стоимость билета составляет от 605 до 698 леев (более 30 евро) в зависимости от типа вагона, передает moldpres.md.

– Дети от 6 до 15 лет пользуются скидкой до 40%. С тарифом “SMART PRIETENIA” можно купить билет всего за 19 евро (этот тип билета не подлежит возврату или обмену), — уточнили в ЖДМ. предприятии.

Для получения дополнительной информации о расписании поездов и стоимости билетов можно позвонить по номеру телефона: +37322833333 или 14010. Билеты на поезд Кишинев-Бухарест также можно приобрести онлайн.

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