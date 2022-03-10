Поезд для перевозки беженцев будет курсировать дважды в день

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“Железная дорогая Молдовы” сообщила, что поезд для перевозки беженцев с Украины “Каушаны-Кишинёв-Яссы” будет курсировать дважды в день.

Так, 10 марта поезд отправится в 14.48 из Каушан. В 18.05 ожидается прибытие в Кишинёв, а в 18.45 – отправление из молдавской столицы. В 1.33 11 марта поезд прибудет в Яссы. Там будет предоставлен бесплатный транспорт: трансфер в Международный аэропорт Ясс/трансфер до центрального вокзала/поезд “Яссы-Бухарест”, пишет moldpres.md.

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