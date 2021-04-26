Поехал на заправку и пропал: в столице ищут мужчину

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Обеспокоенные родственники опубликовали в соцсетях призыв о помощи в поисках 43-летнего Прокопчука Михаила. Информацию о розыске подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.

Мужчина пропал 23 апреля. По последним данным, он выехал в промежутке с 22.00 до 23.00 с автозаправочной станции ​​Rompetrol на улице Каля Ешилор, 4. С тех пор о нём ничего не известно, пишет echipa.md.

Рост Михаила – 1,70 м, у него короткая стрижка, голубые глаза. Ранее из дома не уходил, психически здоров. Мужчина передвигался на автомобиле Mercedes серого цвета с номерами WPW469.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить имеющуюся информацию по номеру 112.

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