Поехал на работу: в Фалештском районе больше месяца ищут мужчину

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61-летний житель села Рэуцел Виктор Реус пропал в конце сентября.

В полицию обратился сын мужчины и рассказал, что он уехал на работу в Рышканский район. Больше отец не выходил на связь, пишет echipa.md.

Приметы пропавшего: рост 175 см, седые волосы, карие глаза. Мужчина носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в чёрную куртку из искусственной кожи, синие джинсы, обут в чёрные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по номерам 112 или 079 004 729.

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