Подземный переход на улице Теилор привели в порядок (ФОТО)

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Жители Ботаники, молодогвардейцы и спортивный клуб “Aligator” организовали уборку в подземном переходе на улице Теилор. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.



Из перехода был эвакуирован большой объём мусора. Вывезли несколько полностью загруженных транспортных средств (самосвал, тракторы с прицепами). В мероприятии приняло участие большое количество людей. Только от клуба “Aligator” было порядка 40 спортсменов. Это только начало! – написал Витнянский.

Он отметил, что мероприятия по благоустройству секторов продолжатся.

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