Подземный переход на улице Теилор привели в порядок (ФОТО)

Подземный переход на улице Теилор привели в порядок (ФОТО)

Жители Ботаники, молодогвардейцы и спортивный клуб “Aligator” организовали уборку в подземном переходе на улице Теилор. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Из перехода был эвакуирован большой объём мусора. Вывезли несколько полностью загруженных транспортных средств (самосвал, тракторы с прицепами). В мероприятии приняло участие большое количество людей. Только от клуба “Aligator” было порядка 40 спортсменов. Это только начало! – написал Витнянский.

Он отметил, что мероприятия по благоустройству секторов продолжатся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md