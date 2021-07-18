Подземный переход на улице Алеку Руссо отремонтирован и благоустроен

Подземный переход на улице Алеку Руссо отремонтирован и благоустроен

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Он рассказал, что, как и в других подземных переходах, на внутренних стенах были размещены различные изображения. В данном переходе это фотографии красивых мест столицы.

При этом на всех 4-х входах в подземный переход устанавливаются подсвечивающиеся надписи с названием сектора – Чеканы.

Работы по ремонту подземного перехода на улице Алеку Руссо начались в прошлом году и предусматривали восстановление потолка, стен и пола. Также для безопасности людей были установлены камеры видеонаблюдения и модернизировано освещение, – добавил Чебан.

В прошлом году в Кишинёве было отремонтировано несколько подземных переходов. Работы продолжаются и в этом году.

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