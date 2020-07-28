Подвыпивший житель столицы пырнул ножом приятеля: злоумышленнику “светит” срок (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника поймали 45-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве. Мужчину поместили под предварительный арест.

По данным пресс-службы столичной полиции, 25 июля жители дома на Мунчештском шоссе сообщили правоохранителям, что из одной квартиры их подъезда исходит специфический запах, а владелец не открывает дверь. На место прибыла оперативная группа и спасатели. В квартире обнаружили бездыханное тело хозяина с ножевыми ранениями.

Позже полицейские идентифицировали и задержали подозреваемого. Было установлено, что он был в квартире в день убийства. Мужчины употребляли спиртные напитки, на фоне чего между ними вспыхнула ссора, которая привела к драке. Подозреваемый пырнул собутыльника ножом несколько раз, после чело покинул квартиру, закрыв дверь ключом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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