Подвыпившая тираспольчанка на почве ревности пырнула сожителя ножом

Подвыпившая тираспольчанка на почве ревности пырнула сожителя ножом

О пациенте с ножевым ранением в области плеча врачи сообщили в милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось: 31-летний тираспольчанин распивал дома спиртное вместе со своей 24-летней сожительницей. В какой-то момент на почве ревности молодая женщина нанесла удар ножом мужчине. Осознав содеянное, вызвала бригаду скорой помощи, пишет mvdpmr.org.

По факту умышленного причинения телесных повреждений проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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