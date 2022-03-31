Подведены итоги кампании по вакцинации от COVID-19

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С 1 апреля приостанавливается деятельность Муниципального центра вакцинации и мобильных пунктов: троллейбуса и автобуса.

Как сообщил начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ, в столице в период кампании по вакцинации было привито 70 процентов населения.

Благодаря этим проектам местные власти вакцинировали более 50 процентов горожан, в совокупности мы достигли показателя в 70 процентов, потому что были лица, которые привились за границей, — рассказал Гылкэ.

В свою очередь, генпримар Ион Чебан сообщил, что в Муниципальном центре вакцинации привились 76 тысяч человек, а в двух мобильных пунктах вакцинации — 44 тысячи, передаёт moldpres.md.

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