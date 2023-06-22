Подушка с «сюрпризом»: молдавские таможенники пресекли случай контрабанды

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Изобретательность граждан порой не знает границ. В этом убедились сотрудники Таможенной службы в пункте пропуска “Паланка”.

При проверке автомобиля, следовавшего из Украины в Молдову, в багаже ​​пассажира нашли партию одежды, спрятанную в подушки. Незадекларированный товар конфисковали, пишет deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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