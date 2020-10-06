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Сегодня, 6 октября, в Молдове был подтверждён 831 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3084 теста, из которых 2800 – впервые. Шесть новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Турции и по одному из Чехии, Румынии, Австрии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 57 732 человек. 41 938 вылечились, 1389 скончались.

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