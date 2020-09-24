Подтверждён 721 новый случай коронавируса

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За последние сутки в Молдове был подтвержден 721 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 случаев были “завезены”: по одному из Украины, ОАЭ, Италии, Испании, Великобритании. Всего за сегодня выполнен 2 621 тест, из них 2 440 – впервые.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 48 953 человека. 36 643 пациента вылечились, 1 252 скончались.

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