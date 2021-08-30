Подтверждено: в 2020 году Санду требовала бесплатно тестировать учителей, а в 2021 её правительство заставляет их платить за тесты (ФОТО, ВИДЕО)

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В октябре 2020 года Майя Санду настаивала на том, чтобы всех учителей тестировали на коронавирус бесплатно. Год назад Санду требовала от правительства Кику, чтобы это делалось в приоритетном порядке и регулярно. Однако сейчас, когда ПДС сформировала собственный кабинет министров, педагогов заставляют платить.

– Учитывая риски, которым подвергаются дидактические кадры, правительство должно обеспечить их бесплатное тестирование в приоритетном порядке и регулярно. Требуем от правительства защитить учителей. Мы должны о них заботиться, – говорила Санду в октябре 2020-го.

Этот же тезис использовался Санду во время кампании по президентским выборам. Она заверяла, что обратится за поддержкой к международным партнёрам для преодоления пандемии, и говорила о том, что будет настаивать на увеличении числа бесплатных тестов для населения.

О бесплатном тестировании граждан говорила в начале этого года и Алла Немеренко, пишет sinteza.org, однако, став министром здравоохранения, она словно забыла о заявлениях и настаивает на том, что учителя должны проходить тестирование на коронавирус за свой счёт.

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