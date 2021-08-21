Подтверждено: Санду примет участие в антироссийском саммите “Крымская платформа”

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что любое участие других государств в планах Киева, включая “Крымскую платформу”, будут расцениваться Россией как прямое посягательство на свою территориальную целостность.

Президент Республики Молдова Майя Санду примет участие 23 августа в первом саммите “Крымская платформа”. Информацию подтвердили в администрации главы государства. В Киеве, отметил источник, Санду проведёт ряд двусторонних встреч.

Проект “Крымская платформа” направлен на “возвращение” полуострова в состав Украины. О намерении Киева создать международную консультативную платформу по вопросу Крыма стало известно в июне 2020 года. Проведение первого саммита запланировано на 23 августа. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Крым назвал “Крымскую платформу” “шабашем”, на котором Запад продолжит “пестовать неонацистские расистские настроения современной украинской власти”, пишет РИА Новости.

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