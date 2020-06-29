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Сегодня, 29 июня, в Молдове было подтверждено 107 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 745 тестов, 563 из которых первично. 107 оказались положительными, 6 новых заболевших зарегистрированы в Приднестровье. Один случай был “завезен” в страну из Италии, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 16 357 случаев коронавируса. Вылечились 9229 человек, скончались 536. Активными остаются 6594 случая.

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