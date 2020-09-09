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Сегодня, 9 сентября, в Молдове было подтверждено 588 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая были “завезены” в страну. За последние сутки было проведено 2982 теста, из которых 2792 – впервые.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 304. В Приднестровье выявлен 51 заболевший, в Яловенах и Резине по 21.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 41144 случая коронавируса. 29420 человек вылечились, в том числе 458 были выписаны из медучреждений сегодня. 1096 скончались. Активными остаются 10628 случаев.

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