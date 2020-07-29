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Сегодня, 29 июля, в Молдове было подтверждено 426 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано 2196 тестов, в том числе 1577 первично. Лидирует по новым случаям Кишинев – 188 новых заболевших от общего числа.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 23947 случаев коронавируса. Активными остаются 6403 случая.

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