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Сегодня, 28 июля, в Молдове было подтверждено 367 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было проведено 1829 тестов, в том числе 1333 первично. 21 новый случай выявили в Приднестровье, 5 “завезли” в страну: 2 из Румынии и по одному из Италии, России и Турции.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 23521 случай коронавируса. Вылечились 16462 человека, скончались 753.

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