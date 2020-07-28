Подтверждено 367 новых случаев коронавируса

Подтверждено 367 новых случаев коронавируса

Сегодня, 28 июля, в Молдове было подтверждено 367 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние сутки было проведено 1829 тестов, в том числе 1333 первично. 21 новый случай выявили в Приднестровье, 5 “завезли” в страну: 2 из Румынии и по одному из Италии, России и Турции.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 23521 случай коронавируса. Вылечились 16462 человека, скончались 753.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md