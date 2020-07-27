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Сегодня, 27 июля, в Молдове было подтверждено 120 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было проведено 814 тестов на обнаружение коронавируса, в том числе 657 первично.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 23154 случая заболевания. Вылечились 16154 человек, скончались 748.

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