Подтверждено 378 новых случаев коронавируса

Подтверждено 378 новых случаев коронавируса

Сегодня, 24 июля, в Молдове было подтверждено 378 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние 24 часа было проведено 1789 тестов на коронавирус, 1317 из которых – первично. 3 новых случая зарегистрированы в Приднестровье. 5  случаев были “завезены” в страну: по 1 из Франции, Германии, Украины и 2 из Румынии.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 22 483 случая коронавируса. Вылечились 15407, скончались 726.

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