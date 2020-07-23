Подтверждено 307 новых случаев коронавируса

Подтверждено 307 новых случаев коронавируса

Сегодня, 23 июля, в Молдове было подтверждено 307 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние сутки было проведено 1886 тестов, из которых 1328 первично. 307 оказались положительными. 13 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. 3 были завезены в страну: 2 из Германии, один из России.

Число случаев коронавируса, зарегистрированных в Молдове за всё время пандемии, достигло 22105. Вылечились 15174 человек, скончались 719. Активными остаются 6212 случаев.

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