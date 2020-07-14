Подтверждено 269 новых случаев коронавируса

Подтверждено 269 новых случаев коронавируса

Сегодня, 14 июля, в Молдове было подтверждено 269 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние 24 часа было сделано 1789 тестов, из которых 1227 первичных. В 269 случаях был выявлен коронавирус. 7 заболевших зарегистрированы в Приднестровье, один случай был завезен в страну из Российской Федерации, остальные местные.

До настоящего момента от коронавируса в Молдове вылечились 13033 человека, скончались 655.

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