0

Сегодня, 1 июля, в Молдове было подтверждено 285 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 2246 тестов на коронавирус, из которых 1513 – первичных. 285 из них оказались положительными. Больше всего новых случаев – в Кишиневе, 109. 20 новых заболевших в Приднестровье, по 18 в Бельцах и Оргееве, 16 в Комрате, 10 в Страшенах.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 16898 случаев коронавируса. Вылечились 9594 человек, скончались 549. Активными остаются 6755 случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.