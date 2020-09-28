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Сегодня, 28 сентября, в Молдове было подтверждено 319 новых случаев коронавируса. Данные представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 1379 тестов, в том числе 1231 – впервые. Два новых случая были “завезены” из Франции и Румынии.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 51 194 человека. 38 217 вылечились, 1301 скончались.

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