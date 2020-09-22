Подтверждено 650 новых случаев коронавируса

Подтверждено 650 новых случаев коронавируса

Сегодня, 22 сентября, в Молдове было подтверждено 650 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 2565 тестов, в том числе 2355 впервые. 9 новых случаев были “завезены”: 3 из Украины, 2 из Монако, 2 из Португалии и по одному из Чехии и Турции.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 47 446 случаев коронавируса. Вылечились 35 542 человека, скончались 1230.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Если такая серьёзная заболеваемость, то выборы 1 ноября надо перенести на полгода-год-два. Не надо устраивать “торжество демократии” за счёт здоровья народа. Ныне действующего прешединтула + правительство отправить в отставку, назначить Временное правительство, а дальше будет видно.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md