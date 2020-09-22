0

Сегодня, 22 сентября, в Молдове было подтверждено 650 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2565 тестов, в том числе 2355 впервые. 9 новых случаев были “завезены”: 3 из Украины, 2 из Монако, 2 из Португалии и по одному из Чехии и Турции.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 47 446 случаев коронавируса. Вылечились 35 542 человека, скончались 1230.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.