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Сегодня, 10 сентября, в Молдове было подтверждено 560 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было проведено 2743 теста, из которых 2464 – впервые. Один случай был “завезен” из Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 41 704 случая заболевания. 29 932 человека вылечились, 1106 скончались.

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