Подтверждено: Гросу намерен ввести в Молдове локдаун минимум на 30 дней (ФОТО)

Подтверждено: Гросу намерен ввести в Молдове локдаун минимум на 30 дней (ФОТО)

Об этом говорится в программе кандидата в премьеры, выдвинутого Майей Санду. 

В частности, если правительство Гросу будет избрано, оно обратится к парламенту с требованием объявить чрезвычайное положение в стране минимум на 30 дней.

Стоит отметить, что ранее и Майя Санду рекомендовала ввести в Молдове локдаун, однако пока правительство лишь ужесточило ограничения. Эксперты говорят, что второе чрезвычайное положение будет крайне опасным для экономики нашей страны, а еженедельные потери составят около 1,2 млрд леев.

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