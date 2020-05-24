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Сегодня, 24 мая, в Молдове было подтверждено 99 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Приднестровье.

Всего сегодня было сделано 723 теста, 599 из которых первичных и 124 повторных. Общее число подтвержденных случаев достигло 7093. Активных – 3130 случаев. 20 новых заболевших в Кишиневе, 12 в Единцах, по 10 в Чадыр-Лунге и Окнице, 8 в Бельцах, по 6 в Кагуле и Приднестровье, 5 в Глодянах, по 3 в Калараше, Комрате, Флорештах и Оргееве, по 2 в Криулянах, Сороках и Унгенах, по одному в Каушанах, Чимишлии, Резине и Сынжерей.

3713 человек вылечились, 250 скончались.

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