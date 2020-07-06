Подтверждено 92 новых случая коронавируса

Подтверждено 92 новых случая коронавируса

Сегодня, 6 июля, в Молдове было подтверждено 92 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

7 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. Один был “завезен” в Молдову из Российской Федерации.

Количество проведенных за последние 24 часа тестов составило 735. 557 из них были сделаны первично.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 17906 случаев коронавируса. Вылечились 11047 человек. Скончались 595.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md