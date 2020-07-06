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Сегодня, 6 июля, в Молдове было подтверждено 92 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

7 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. Один был “завезен” в Молдову из Российской Федерации.

Количество проведенных за последние 24 часа тестов составило 735. 557 из них были сделаны первично.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 17906 случаев коронавируса. Вылечились 11047 человек. Скончались 595.

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