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Сегодня, 9 октября, в Молдове было подтверждено 918 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3493 теста, из которых 3174 – впервые. 9 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Турции, 3 из Италии, по одному из Украины, Венгрии, Германии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 60 833 человек. 43 489 вылечились, 1442 скончались.

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