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Сегодня, 3 октября, в Молдове было подтверждено 872 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3124 теста, из которых 2857 – впервые. 7 новых случаев были “завезены” в страну из Турции.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 55 888 человек. 40 475 вылечились, 1353 скончались.

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