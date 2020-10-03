Подтверждено 872 новых случая коронавируса

Подтверждено 872 новых случая коронавируса

Сегодня, 3 октября, в Молдове было подтверждено 872 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3124 теста, из которых 2857 – впервые. 7 новых случаев были “завезены” в страну из Турции.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 55 888 человек. 40 475 вылечились, 1353 скончались.

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