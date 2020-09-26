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Сегодня, 26 сентября, в Молдове было подтверждено 868 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2913 тестов, в том числе 2671 впервые. 5 новых случаев были “завезены”: 3 из Турции, по одному из Германии и Румынии.

Число подтвержденных за всё время пандемии случаев коронавируса в Молдове достигло 50534. 37440 вылечились, 1279 скончались. Активными остаются случаев заболевания.

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