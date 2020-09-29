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Сегодня в Молдове было подтверждено 835 новых случаев коронавируса. Такие данные представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2 787 тестов, в том числе 2 564 – впервые. 4 новых случая были “завезены”: 3 из Турции, 1 из Великобритании.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 52 029 человек. 38 579 пациентов вылечились, 1 310 скончались.

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