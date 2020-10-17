Подтверждено 792 новых случая коронавируса

Подтверждено 792 новых случая коронавируса

Сегодня, 17 октября, в Молдове было подтверждено 792 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3724 теста, из которых 3299 – впервые. 6 новых случая было “завезено” в страну: 2 из Румынии и по одному из Италии, Германии, России, Турции.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 66 652 человек. 47 230 пациентов вылечились, 1569 скончались.

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