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Сегодня, 23 сентября, в Молдове было подтверждено 786 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3438 тестов, в том числе 3177 впервые. 7 новых случаев были “завезены”: 3 из Италии, 2 из Турции и по одному из Болгарии и Испании.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 48 232 случая коронавируса. Вылечились 36 071 человек, скончались 1244.

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