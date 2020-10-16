Подтверждено 784 новых случая коронавируса

Подтверждено 784 новых случая коронавируса

Сегодня, 16 октября, в Молдове было подтверждено 784 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3446 тестов, из которых 3068 – впервые. 7 новых случаев было “завезено” в страну: 2 из Италии и по одному из России, Украины, Великобритании, Германии, Швеции.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 65 860 человек. 46 543 пациента вылечились, 1549 скончались.

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