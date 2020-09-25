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Сегодня, 25 сентября, в Молдове было подтверждено 713 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2614 тестов, в том числе 2313 впервые. 6 новых случаев были “завезены”: из Бельгии, Германии, Румынии, Российской Федерации, Испании и Турции.

Число подтвержденных за всё время пандемии случаев коронавируса в Молдове достигло 49666. 37023 вылечились, 1264 скончались. Активными остаются 11379 случаев заболевания.

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