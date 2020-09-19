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Сегодня, 19 сентября, в Молдове было подтверждено 688 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано 2664 теста, из которых 2440 – впервые. 6 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Турции и по одному из Германии, России, Румынии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 46 336 человек. 34 236 вылечились, 1201 скончались.

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