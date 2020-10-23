Подтверждено 688 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 23 октября, в Молдове было подтверждено 6 88 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 306 тестов, из которых 2 934 – впервые. 5 новых случаев было “завезено” в страну: 3 из Турции, по 1 из Италии и Ирландии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 70 256 человек. 51 102 пациента вылечились, 1 655 скончались.

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