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Сегодня, 15 октября, в Молдове было подтверждено 652 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 779 тестов, из которых 2 477 – впервые. 1 новый случай был “завезен” в страну из Украины.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 65 076 человек. 46 010 пациентов вылечились, 1 530 скончались.

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