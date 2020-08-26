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За последние сутки в стране подтверждено 624 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Больше всего новых случаев выявлено в Кишиневе – 307. Вылечились еще 287 человек, а всего выздоровели 24156 пациентов. 526 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 7 человек. Всего зарегистрировано 967 летальных исходов.

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