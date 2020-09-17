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Сегодня, 17 сентября, в Молдове было подтверждено 622 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано 2815 тестов, из которых 2501 – впервые. 4 новых случая были “завезены” в страну: из Турции, Румынии, Болгарии и Германии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 44 983 человек. 33 239 вылечились, 1170 скончались. Активными остаются 10574 случая.

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